NYT: Запад не может конфисковать российские активы, так как это подорвёт веру в законы

Конфискация российских активов в США и Европе может привести к возникновению проблем у мировой экономики, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.

Она отметила, что данный шаг может создать в мире опасный прецедент.

«Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций», — пишет Коэн.

По её словам, эксперты опасаются, что такая конфискация может подвергнуть американские и европейские активы риску экспроприации.

«Есть также опасения, что конфискация подорвёт веру в систему международных законов и соглашений», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин вспомнил слова бизнесменов о том, что за рубежом хранить активы надёжнее, а также поинтересовался, как они считают теперь.