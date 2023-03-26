NYT: Запад не может конфисковать российские активы, так как это подорвёт веру в законы
Она отметила, что данный шаг может создать в мире опасный прецедент.
«Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций», — пишет Коэн.
По её словам, эксперты опасаются, что такая конфискация может подвергнуть американские и европейские активы риску экспроприации.
«Есть также опасения, что конфискация подорвёт веру в систему международных законов и соглашений», — добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин вспомнил слова бизнесменов о том, что за рубежом хранить активы надёжнее, а также поинтересовался, как они считают теперь.