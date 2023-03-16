Президент России Владимир Путин вспомнил слова бизнесменов о том, что за рубежом хранить активы надёжнее, а также поинтересовался, как они считают теперь.

Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Я часто слышал: «Ну там надёжнее». А теперь?» — поинтересовался глава государства.

Также Путин отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира.

По его словам, в II квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП России.