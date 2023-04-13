Попавшие в сеть файлы США содержат данные о ракете Китая с гиперзвуковой боевой частью
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Как полагает разведка, данные которой оказались в открытом доступе, DF-27, вероятно, сможет преодолевать противоракетную оборону США.
Развёртывание ракеты в ограниченных количествах началось в 2022 году, говорится в файлах, достоверность которых не установлена.
В марте член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн заявил, что США должны сосредоточить усилия на развитии гиперзвуковых вооружений, в которых отстают от Китая.