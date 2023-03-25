Конгрессмен: США проигрывают КНР в сфере гиперзвукового оружия

США должны сосредоточить усилия на развитии гиперзвуковых вооружений, в которых отстают от Китая, заявил член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн.

«Возникают вещи, о которых мы должны беспокоиться, финансировать исследования, создание и развиваться в таких сферах, как гиперзвуковые угрозы, особенно со стороны Китая», — приводит РИА Новости слова Лэмборна в ходе мероприятия в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне.

Он отметил, что КНР в вопросе гиперзвукового оружия является растущей угрозой.

По его словам, Пекин планирует создание сотен и тысяч таких ракет, в то время как Вашингтон не располагает необходимыми технологиями на должном уровне.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие, но обладает им.