Лавров анонсировал визиты делегации России в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу

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Глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал визиты делегации России в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу.
Лавров анонсировал визиты делегации России в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу
  • РИА Новости

Об этом говорится в опубликованной на сайте МИД статье Лаврова, посвящённой отношениям с латиноамериканскими странами.

По его словам, Москва выступает за укрепление сотрудничества с государствами Латинской Америки «на основе взаимной поддержки, солидарности и учёта интересов друг друга».

«Именно в таком русле, в духе стратегического партнёрства, развиваются наши отношения со многими странами региона, в том числе с Бразилией, Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, в которые во второй половине апреля совершит визиты наша делегация», — отметил он.

В конце марта Россия и Никарагуа подписали договор о сотрудничестве по мирному неэнергетическому атому.

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