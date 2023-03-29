Россия и Никарагуа подписали договор о сотрудничестве по мирному неэнергетическому атому

Россия и Никарагуа подписали в Москве межправсоглашение о сотрудничестве в сфере неэнергетического применения мирных атомных технологий.

Церемонию подписания соглашения, как пишет РИА Новости, транслировал телеканал «Россия 24».

С российской стороны соглашение подписал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

В марте глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

В сентябре прошлого года в Белом доме заявили, что США обеспокоены взаимодействием России и Никарагуа.