Россия и Никарагуа подписали договор о сотрудничестве по мирному неэнергетическому атому
- Legion-Media
Церемонию подписания соглашения, как пишет РИА Новости, транслировал телеканал «Россия 24».
С российской стороны соглашение подписал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
В марте глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
В сентябре прошлого года в Белом доме заявили, что США обеспокоены взаимодействием России и Никарагуа.