Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны в ходе разговора выразили своё неприятие политики применения односторонних санкций, которая противоречит нормам международного права.

Также Лавров и Монкада отметили важность защиты суверенитета государств.

В сентябре прошлого года в Белом доме заявили, что США обеспокоены взаимодействием России и Никарагуа.