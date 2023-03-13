Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, стороны в ходе разговора выразили своё неприятие политики применения односторонних санкций, которая противоречит нормам международного права.
Также Лавров и Монкада отметили важность защиты суверенитета государств.
В сентябре прошлого года в Белом доме заявили, что США обеспокоены взаимодействием России и Никарагуа.