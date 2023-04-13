Bloomberg: ряд индийских банков рекомендуют НПЗ не закупать нефть из России дороже $60

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Ряд индийских банков порекомендовали нефтепереработчикам не покупать российскую нефть по ценам, превышающим введённый Западом потолок ($60) на фоне общего роста цен на нефть после того, как страны ОПЕК сократили добычу. Об этом пишет Bloomberg.
Bloomberg: ряд индийских банков рекомендуют НПЗ не закупать нефть из России дороже $60
  • РИА Новости

Как сообщает агентство, Государственный банк Индии и Банк Бароды проинформировали НПЗ, что они не будут проводить платежи за нефть, купленную сверх установленного лимита.

По словам собеседников, банки в Индии внимательно следят за ценами в портах погрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику.

В конце марта главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и глава Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья подписали соглашение об увеличении поставок топлива в Индию.

12 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель

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