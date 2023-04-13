Глава Сербии Вучич заявил, что Белград не поставлял и не будет поставлять Киеву оружие

Сербия не поставляла и не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы, такую продукцию Белград экспортирует только разрешённым конечным пользователям, утверждает сербский президент Александр Вучич.

«Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. А здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах. Не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. Нет ни одного документа, который бы показал нечто подобное, тут нечто другое», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Сербский министр обороны Милош Вучевич ранее также опроверг информацию о поставках оружия киевскому режиму и назвал ложью соответствующие данные.