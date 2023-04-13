RMF24: украинец пытался покончить с собой возле генконсульства в Кракове

Украинец пытался покончить с собой перед зданием генерального консульства Украины в Кракове.

Об этом сообщает польское радио RMF24.

«Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке, после чего поджёг себя легковоспламеняющимся веществом и побежал», — заявил пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции Кракова Пётр Шпех.

Прохожие и патруль полиции смогли потушить пламя, мужчину госпитализировали.

4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые прошла акция против поставок оружия ВС Украины.

В ней приняли участие около 50 человек.