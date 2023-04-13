RMF24: украинец пытался покончить с собой возле генконсульства в Кракове

Короткая ссылка
Украинец пытался покончить с собой перед зданием генерального консульства Украины в Кракове.
RMF24: украинец пытался покончить с собой возле генконсульства в Кракове
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает польское радио RMF24.

«Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке, после чего поджёг себя легковоспламеняющимся веществом и побежал», — заявил пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции Кракова Пётр Шпех.

Прохожие и патруль полиции смогли потушить пламя, мужчину госпитализировали.

4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые прошла акция против поставок оружия ВС Украины.

В ней приняли участие около 50 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить