Global Times: США не смогут обратить вспять свой неминуемый крах

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Попытки Соединённых Штатов сохранить гегемонию обречены на провал, сообщает Global Times.

«Нравится это США или нет, но голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Началась дедолларизация», — сказано в материале.

Отмечается, что в данный момент страны уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству.

Значение БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества растёт, в то время как влияние G7 снижается, уточняет издание.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты, стремясь установить гегемонию в мире, перешли все грани приличий.

Он уточнил, что речь идёт о нарушении Вашингтоном приличий как в дипломатической сфере, так и в этической.

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