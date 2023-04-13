Замглавы МИД России Грушко заявил, что риски военного столкновения России с НАТО растут

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что риск вооружённого столкновения России и НАТО возрастает.

Об этом пишут «Известия».

По его словам, риски возрастают и «это понимают все».

«Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращён в зону военного соперничества», — заявил Грушко.

Ранее экс-помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что НАТО необходимо пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие государства, способные внести заметный вклад в бюджет альянса.

В конце января Род Дреер в статье для издания The American Conservative заявил, что власти Соединённых Штатов проводят политику, которая может втянуть Вашингтон в прямое военное противостояние с Россией.