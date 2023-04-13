Эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в материале для The American Conservative выразил мнение, что вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса.

По его словам, устаревшие арсеналы являются хроническим недостатком НАТО.

Прескотт пишет, что до первой волны расширения альянса на восток американский конгресс предупреждали о проблемах в случае присоединения стран бывшей Организации Варшавского договора, однако, данные предостережения были проигнорированы.

«Расширение всё же случилось, но к 2023 году альянс так и не достиг функциональной совместимости армий всех союзников», — добавил автор.

7 марта министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО дополнительными системами ПВО и истребителями.

По его словам, это должно включать дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны.

Претендент на пост турецкого президента, лидер партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции.

Он подчеркнул, что Россия сегодня является «передовым союзником» Турции, а российская и турецкая экономики «дополняют друг друга».