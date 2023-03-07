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Литва и Германия договорились усилить восточный фланг НАТО системами ПВО и истребителями

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Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО дополнительными системами ПВО и истребителями.
Литва и Германия договорились усилить восточный фланг НАТО системами ПВО и истребителями
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО, и, без сомнения, это должно включать, на наш взгляд, дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о переброске дополнительных сил в Европу, так как впереди «могут быть трудные времена».

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