Дюжаррик заявил, что в ООН обсуждают вопросы работы банков России в системе SWIFT

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Официальный представитель Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация обсуждает с ответственными сторонами вопросы подключения российских банков к системе SWIFT c целью обеспечения выполнения договорённостей с Россией по экспорту российской сельхозпродукции.
Дюжаррик заявил, что в ООН обсуждают вопросы работы банков России в системе SWIFT
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«Очевидно, факт того, что ряд российских финансовых институтов, если не все, не находятся в системе SWIFT, осложняет вещи», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что представители всемирной организации ведут переговоры с правительствами стран Евросоюза и другими сторонами, а также с частным сектором экономики.

По словам Дюжаррика, у Генсека ООН нет полномочий касательно системы SWIFT и власти над странами, участвующими в этой системе, которые ввели против России односторонние санкции.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью RT Arabic заявил, что две новые партии удобрений из России вскоре будут направлены нуждающимся странам.

Также он отметил, что, несмотря на заверения и обещания, «барьеры на пути продовольствия и удобрений из России на мировой рынок не сняты». В том числе он заявил о необходимости подключения к SWIFT российского Россельхозбанка.

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