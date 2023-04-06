Замглавы МИД Вершинин: две партии удобрений из России вскоре направят нуждающимся странам

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью RT Arabic заявил, что две новые партии удобрений из России вскоре будут направлены нуждающимся странам.

Он рассказал, что уже идут безвозмездные поставки российских удобрений наиболее нуждающимся странам.

Вершинин уточнил, что это заняло большое время, объяснив, что речь идёт о 262 тыс. т российских удобрений, арестованных в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов.

Замминистра напомнил, что в марте в Малави пришла первая партия таких удобрений.

«Сейчас ещё две партии готовятся и будут отправлены», — заявил Вершинин.

Также он заявил, что несмотря на заверения и обещания, «барьеры на пути продовольствия и удобрений из России на мировой рынок не сняты».

«Фактически и с точки зрения страховки, и с точки зрения осуществления финансовых операций, транзакций, мы конкретно говорим о необходимости подключения к SWIFT нашего главного Россельхозбанка, этого не сделано. Если нет этих механизмов, если страховки и перестраховки запредельные, если сохраняется запрет на заходы российских судов или судов с российскими продовольственными грузами, то о чём можно говорить?» — сказал он.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассмотрит возможность продления продуктовой сделки через 60 дней только при ощутимом прогрессе в исполнении требований Москвы.