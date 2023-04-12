Сийярто попросил главу МИД Белоруссии сделать всё для недопущения эскалации на Украине
- РИА Новости
Об этом он сказал по итогам переговоров с Алейником в Будапеште.
Он заявил, что в фундаментальных интересах Венгрии — избежать эскалации конфликта на Украине.
«Поэтому я использовал сегодняшнюю встречу, чтобы попросить министра сделать всё возможное для этого и снизить риск расширения военных действий», — сообщил Сийярто.
По его словам, Венгрия планирует сохранять открытыми каналы связи с Белоруссией.
Также он добавил, что в Будапеште надеются на возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что Алейник в ходе визита в Венгрию призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры.