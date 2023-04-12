Сийярто попросил главу МИД Белоруссии сделать всё для недопущения эскалации на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил главу МИД Белоруссии Сергея Алейника сделать всё для недопущения эскалации конфликта на Украине.

Об этом он сказал по итогам переговоров с Алейником в Будапеште.

Он заявил, что в фундаментальных интересах Венгрии — избежать эскалации конфликта на Украине.

«Поэтому я использовал сегодняшнюю встречу, чтобы попросить министра сделать всё возможное для этого и снизить риск расширения военных действий», — сообщил Сийярто.

По его словам, Венгрия планирует сохранять открытыми каналы связи с Белоруссией.

Также он добавил, что в Будапеште надеются на возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что Алейник в ходе визита в Венгрию призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры.