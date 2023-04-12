Сийярто попросил главу МИД Белоруссии сделать всё для недопущения эскалации на Украине

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил главу МИД Белоруссии Сергея Алейника сделать всё для недопущения эскалации конфликта на Украине.
Сийярто попросил главу МИД Белоруссии сделать всё для недопущения эскалации на Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал по итогам переговоров с Алейником в Будапеште. 

Он заявил, что в фундаментальных интересах Венгрии — избежать эскалации конфликта на Украине.

«Поэтому я использовал сегодняшнюю встречу, чтобы попросить министра сделать всё возможное для этого и снизить риск расширения военных действий», — сообщил Сийярто.

По его словам, Венгрия планирует сохранять открытыми каналы связи с Белоруссией.

Также он добавил, что в Будапеште надеются на возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что Алейник в ходе визита в Венгрию призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры.

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