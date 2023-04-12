Глава МИД Белоруссии Алейник призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры
- AFP
Его заявление приводит ТАСС.
«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — сказал Алейник.
По его словам, Минск, как и Будапешт, находится на стороне мира.
31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием белорусскому народу и Национальному собранию предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон.