Глава МИД Белоруссии Алейник призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры

Короткая ссылка
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в ходе визита в Венгрию призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры.
Глава МИД Белоруссии Алейник призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры
  • AFP

Его заявление приводит ТАСС.

«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — сказал Алейник.

По его словам, Минск, как и Будапешт, находится на стороне мира.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием белорусскому народу и Национальному собранию предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить