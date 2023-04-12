Глава МИД Белоруссии Алейник призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в ходе визита в Венгрию призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры.

Его заявление приводит ТАСС.

«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — сказал Алейник.

По его словам, Минск, как и Будапешт, находится на стороне мира.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием белорусскому народу и Национальному собранию предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон.