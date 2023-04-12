Министерство торговли США внесло в чёрный список десять компаний из России.

Об этом сообщил ТАСС.

В перечень в том числе включена екатеринбургская компания «Промэлектроника».

Также в чёрный список внесены 12 юридических лиц из Китая.

Кроме того, в списке значатся по одному юридическому лицу из Сирии, Турции и Армении.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты ввели антироссийские санкции против 120 с лишним физических и юридических лиц, которые представляют более 20 стран.