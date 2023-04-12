Бывший аналитик ЦРУ Флейц: попытки США изменить границу Украины могут привести к эскалации

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Бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью телеканалу Fox News высказал мнение, что попытки США изменить границу Украины могут привести к эскалации.
Бывший аналитик ЦРУ Флейц: попытки США изменить границу Украины могут привести к эскалации
  • AP

«Что меня беспокоит, так это то, что нынешняя администрация (США. — RT) не станет говорить о прекращении огня и не предложит какой-либо мирный план. Она видит решение ситуации в дальнейшем забрасывании Украины оружием в надежде, что это поможет ей победить. Но так не будет», — цитирует его РИА Новости.

Флейц также выразил сомнения по поводу возможностей Вашингтона помочь Киеву вернуться к прежним границам. По его мнению, действия Белого дома могут спровоцировать опасную эскалацию.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн отметил, что переоценка ВСУ со стороны США приведёт к тому, что планы Вашингтона в отношении Москвы в контексте украинского конфликта провалятся.

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