Минфин США объявил о санкциях против структур Алишера Усманова

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Министерство финансов США объявило о санкциях против структур, связанных с миллиардером Алишером Усмановым.
Минфин США объявил о санкциях против структур Алишера Усманова
  • РИА Новости

Отмечается, что аннулирована генеральная лицензия, которая разрешала сделки с принадлежащими Усманову собственностью и структурами. 

В сообщении уточняется, что в отношении Усманова также ввели санкции Австралия, Канада, ЕС, Япония, Новая Зеландия, Швейцария и Великобритания.

12 апреля Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний.

В сообщении отмечается, что ограничения вводятся в том числе в отношении «финансовых посредников» России «по всему миру» и тех, кто, по мнению американской стороны, уклоняется от санкций. 

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