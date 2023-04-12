Минфин США объявил о санкциях против структур Алишера Усманова

Министерство финансов США объявило о санкциях против структур, связанных с миллиардером Алишером Усмановым.

Отмечается, что аннулирована генеральная лицензия, которая разрешала сделки с принадлежащими Усманову собственностью и структурами.

В сообщении уточняется, что в отношении Усманова также ввели санкции Австралия, Канада, ЕС, Япония, Новая Зеландия, Швейцария и Великобритания.

12 апреля Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против десятков физлиц и компаний.

В сообщении отмечается, что ограничения вводятся в том числе в отношении «финансовых посредников» России «по всему миру» и тех, кто, по мнению американской стороны, уклоняется от санкций.