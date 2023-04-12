Журналист Херш заявил о полном разрыве между Белым домом и разведсообществом США

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Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш утверждает, что между руководством Белого дома и разведсообществом США произошёл полный разрыв.
Журналист Херш заявил о полном разрыве между Белым домом и разведсообществом США
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Об этом он сказал на платформе Substack, ссылаясь на сотрудника разведки.

«Между руководством Белого дома и разведывательным сообществом произошёл полный разрыв», — цитирует Херша РИА Новости.

По словам журналиста, ему не раз говорили об отсутствии политических навыков у госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

При этом глава государства Джо Байден и его два главных советника по внешней политике «живут в других мирах», отмечает журналист.

Как ранее сообщил Fox News, утечка американских секретных документов могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).

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