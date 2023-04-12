Совмин Италии объявил режим ЧС из-за обострения миграционного кризиса

Совет министров Италии объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с обострением миграционного кризиса. Уточняется, что режим ЧС объявлен в стране на полгода.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительственного Дворца Киджи.

Уточняется, что решение было принято после заседания, на котором правительство рассмотрело предоставленную Министерством внутренних дел страны информацию о том, что с начала 2023 года на Апеннинах было зарегистрировано резкое увеличения миграционных потоков.

Отмечается, что усилившийся поток беженцев создал критическую ситуацию в ряде центров временного содержания нелегальных мигрантов. Особенно сложная ситуация сложилась на острове Лампедуза.

Ранее сообщалось, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.