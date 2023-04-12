Минск согласовал визит сотрудника российского консульства в колонию к Сапеге

Власти Белоруссии согласовали визит сотрудника российского консульства в колонию к россиянке Софье Сапеге в Гомельской области.

В МИД России заверили, что российское посольство в Минске внимательно следит за судьбой Сапеги, контактирует с её родственниками и адвокатами и периодически посещает осуждённую в месте отбывания наказания.

«Очередной подобный визит консульского сотрудника в исправительную колонию в Гомельской области был согласован белорусскими властями», — заявили в ведомстве РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев сообщил, что российские дипломаты работают по делу Софьи Сапеги и ожидают встречи с ней.

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав осуждённой в Белоруссии Сапеги.