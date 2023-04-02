Посольство России: российские дипломаты работают по делу осуждённой в Белоруссии Сапеги
- РИА Новости
- © Тамара Беляева
Об этом пишет ТАСС.
«Российские дипломаты работают по делу Сапеги, находятся во взаимодействии с адвокатом и белорусской стороной. Ожидаем очередной встречи с гражданкой России», — заявил он.
В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав осуждённой в Белоруссии Сапеги.
31 января Сапеге отказали в помиловании.