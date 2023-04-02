Посольство России: российские дипломаты работают по делу осуждённой в Белоруссии Сапеги

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Пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев сообщил, что российские дипломаты работают по делу осуждённой в Белоруссии Софьи Сапеги и ожидают встречи с ней.
Посольство России: российские дипломаты работают по делу осуждённой в Белоруссии Сапеги
  • РИА Новости
  • © Тамара Беляева

Об этом пишет ТАСС.

«Российские дипломаты работают по делу Сапеги, находятся во взаимодействии с адвокатом и белорусской стороной. Ожидаем очередной встречи с гражданкой России», — заявил он.

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав осуждённой в Белоруссии Сапеги.

31 января Сапеге отказали в помиловании.

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