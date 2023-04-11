Посол назвал абсурдом новые антироссийские санкции Канады

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал абсурдной бессмыслицей новый пакет антироссийских санкций со стороны Оттавы.

«Санкции — очередной жест пустого символизма, привязанный к приезду представителя киевского режима (премьера Дениса Шмыгаля. — RT)», — приводит ТАСС его слова.

Степанов добавил, что для россиян и отечественных предприятий не будет никаких последствий.

«Видно, что функционеры в кабинете премьер-министра Джастина Трюдо испытывают кризис жанра: хочется как-то укусить Россию, а не получается. Отсюда эта абсурдная санкционная бессмыслица», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции в отношении 14 физических лиц и 34 компаний из России.