Посол назвал абсурдом новые антироссийские санкции Канады

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Посол России в Канаде Олег Степанов назвал абсурдной бессмыслицей новый пакет антироссийских санкций со стороны Оттавы.
Посол назвал абсурдом новые антироссийские санкции Канады
  • Gettyimages.ru
  • © George Rose

«Санкции — очередной жест пустого символизма, привязанный к приезду представителя киевского режима (премьера Дениса Шмыгаля. — RT)», — приводит ТАСС его слова.

Степанов добавил, что для россиян и отечественных предприятий не будет никаких последствий.

«Видно, что функционеры в кабинете премьер-министра Джастина Трюдо испытывают кризис жанра: хочется как-то укусить Россию, а не получается. Отсюда эта абсурдная санкционная бессмыслица», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции в отношении 14 физических лиц и 34 компаний из России.

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