Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашения об усилении экономической помощи Украине

Короткая ссылка
Украинский премьер Денис Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине.
Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашения об усилении экономической помощи Украине
  • AP
  • © Michal Dyjuk

«Предстоят встречи с Джастином Трюдо и Христей Фриланд. Мы готовим новые соглашения и сделки для усиления макрофинансовой и экономической стабильности Украины», — сообщил он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Канада в этом году планирует предоставить Украине кредит по линии МВФ на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).

Ранее в канадском Минобороны заявили о намерении передать Вооружённым силам Украины ещё 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 12 ракет для систем противовоздушной обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить