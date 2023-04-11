Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашения об усилении экономической помощи Украине
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«Предстоят встречи с Джастином Трюдо и Христей Фриланд. Мы готовим новые соглашения и сделки для усиления макрофинансовой и экономической стабильности Украины», — сообщил он в Twitter.
Ранее сообщалось, что Канада в этом году планирует предоставить Украине кредит по линии МВФ на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).
Ранее в канадском Минобороны заявили о намерении передать Вооружённым силам Украины ещё 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 12 ракет для систем противовоздушной обороны.