В Гааге протестующие не давали президенту Франции Макрону выступить в институте Nexus

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В Гааге протестующие не давали президенту Франции Эммануэлю Макрону начать выступление в институте Nexus. Ряд участников мероприятия выкрикивали в адрес Макрона обвинения в насилии в отношении протестующих и нарушении принципов демократии.
В Гааге протестующие не давали президенту Франции Макрону выступить в институте Nexus
  • AP
  • © Peter Dejong

Трансляция велась на сайте вуза, пишет ТАСС.

Отмечается, что в начале мероприятия, когда французский президент поблагодарил присутствующих, из зала начали раздаваться возгласы.

Один из активистов заявил, что во Франции «потеряли демократию», и поинтересовался у Макрона, что он с ней сделал.

Ещё одна активистка громко назвала Макрона «президентом насилия и лицемерия», потребовав от него, чтобы он ушёл с поста главы государства.

Кроме того, активисты пытались развернуть плакаты с лозунгами, но охрана не дала им этого сделать. 

Макрон начал свою речь после того, как выкрики стихли. 

Ранее в Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.

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