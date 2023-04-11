Израильские власти запретили немусульманам посещать Храмовую гору до конца Рамадана
- AP
- © Maya Alleruzzo
Как сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, такое решение было принято по результатам совещания по вопросам безопасности.
«По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы Службы общей безопасности и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
9 апреля сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
До этого спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Альбанезе осудила израильскую спецоперацию против палестинцев в мечети Аль-Акса.