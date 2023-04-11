Израильские власти запретили немусульманам посещать Храмовую гору до конца Рамадана

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Израильские власти запретили евреям и туристам-немусульманам посещать Храмовую гору до конца священного в исламе месяца Рамадана, который в 2023 году окончится 21 апреля.
Израильские власти запретили немусульманам посещать Храмовую гору до конца Рамадана
  • AP
  • © Maya Alleruzzo

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, такое решение было принято по результатам совещания по вопросам безопасности.

«По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы Службы общей безопасности и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

9 апреля сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

До этого спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Альбанезе осудила израильскую спецоперацию против палестинцев в мечети Аль-Акса.

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