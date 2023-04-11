Президент Турции Эрдоган заявил, что перспективы мира на Украине остаются на повестке дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспективы мира на Украине остаются на повестке дня, в том числе благодаря усилиям Анкары.

Заявление Эрдогана опубликовало агентство Anadolu.

«Благодаря усилиям Турции и активным контактам с Россией и Украиной, перспективы мира всё ещё остаются на повестке дня», — сказал турецкий лидер.

В том числе он назвал «конкретными продвижениями», которых удалось добиться, «благодаря активным усилиям Анкары», обмен пленными и зерновую сделку.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран НАТО заявил о необходимости завершения украинского конфликта дипломатическим путём.