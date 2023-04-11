Глава Минсельхоза Польши сообщил о созыве кризисного штаба из-за ситуации с зерном

Глава Минсельхоза Польши Роберт Телус сообщил о созыве кризисного штаба из-за ситуации, сложившейся в стране после решения ЕС о временном беспошлинном ввозе украинского зерна в страны союза.

«ЕС действует медленно, поэтому мы сами должны искать рынки сбыта. Определённые мысли на этот счёт есть, поэтому во вторник... соберётся кризисный штаб, в который войдут все министры, которые могут оказать содействие в этом вопросе», — цитирует его Интерфакс.

Он добавил, что работу по окончании сезона урожая можно было бы продолжить в случае, если до сезона сбора Польше удалось бы экспортировать 3-4 млн т зерна.

«ЕС действует медленно, на его помощь рассчитывать нельзя, поэтому мы должны действовать сами», — подчеркнул Телус.

Ранее министр сообщил, что Украина согласилась перестать экспортировать своё зерно в Польшу, оставив только транзит.