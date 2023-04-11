Глава Минсельхоза Польши сообщил о созыве кризисного штаба из-за ситуации с зерном
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«ЕС действует медленно, поэтому мы сами должны искать рынки сбыта. Определённые мысли на этот счёт есть, поэтому во вторник... соберётся кризисный штаб, в который войдут все министры, которые могут оказать содействие в этом вопросе», — цитирует его Интерфакс.
Он добавил, что работу по окончании сезона урожая можно было бы продолжить в случае, если до сезона сбора Польше удалось бы экспортировать 3-4 млн т зерна.
«ЕС действует медленно, на его помощь рассчитывать нельзя, поэтому мы должны действовать сами», — подчеркнул Телус.
Ранее министр сообщил, что Украина согласилась перестать экспортировать своё зерно в Польшу, оставив только транзит.