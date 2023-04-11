МИД Финляндии: около €207 млн активов России заморожены в стране из-за санкций

В МИД Финляндии заявили, что около €207 млн активов России заморожены в стране из-за санкций.

«Было выдано более 300 постановлений об аресте. Арест касается всех активов, включая мелкие платежи или средства на счетах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году основное внимание при реализации санкций будет уделено улучшению правоприменения и борьбе с обходом санкций, а также расширению сотрудничества с частным сектором.

Американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.