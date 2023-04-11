МИД Финляндии: около €207 млн активов России заморожены в стране из-за санкций

Короткая ссылка
В МИД Финляндии заявили, что около €207 млн активов России заморожены в стране из-за санкций.
МИД Финляндии: около €207 млн активов России заморожены в стране из-за санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Jelena Maksimova / EyeEm

«Было выдано более 300 постановлений об аресте. Арест касается всех активов, включая мелкие платежи или средства на счетах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году основное внимание при реализации санкций будет уделено улучшению правоприменения и борьбе с обходом санкций, а также расширению сотрудничества с частным сектором.

Американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить