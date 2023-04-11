Politico: республиканцы предложили ввести военных в Мексику для борьбы с наркокартелями

Представители Республиканской партии США призывают отправить в Мексику американских военных для борьбы с наркокартелями.

Об этом пишет Politico.

«Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооружённых сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии», — говорится в материале.

По данным издания, это иллюстрирует недовольство иммиграцией.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин выразила уверенность, что единственной войной, в которой должны принимать участие Соединённые Штаты, является война с наркокартелями.