Politico: республиканцы предложили ввести военных в Мексику для борьбы с наркокартелями
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Об этом пишет Politico.
«Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооружённых сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии», — говорится в материале.
По данным издания, это иллюстрирует недовольство иммиграцией.
Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин выразила уверенность, что единственной войной, в которой должны принимать участие Соединённые Штаты, является война с наркокартелями.