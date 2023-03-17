Конгрессвумен Грин заявила, что США должны участвовать только в войне с наркокартелями
Об этом она написала в Twitter.
«Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских (нарко)картелей», — подчеркнула Грин.
По её словам, мексиканские накрокартели уже ведут войну с США, «каждый день убивая американцев».
В январе обозреватель American Thinker Роберт Смит выразил мнение, что США следует сосредоточиться на проблемах на своей границе с Мексикой, а не продолжать противостоять России в украинском конфликте.