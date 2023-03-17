Конгрессвумен Грин заявила, что США должны участвовать только в войне с наркокартелями

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин выразила уверенность, что единственной войной, в которой должны принимать участие Соединённые Штаты, является война с наркокартелями.

Об этом она написала в Twitter.

«Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских (нарко)картелей», — подчеркнула Грин.

По её словам, мексиканские накрокартели уже ведут войну с США, «каждый день убивая американцев».

В январе обозреватель American Thinker Роберт Смит выразил мнение, что США следует сосредоточиться на проблемах на своей границе с Мексикой, а не продолжать противостоять России в украинском конфликте.