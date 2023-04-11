Fox: репортёры из пула Белого дома выразили недовольство словами пресс-секретаря Байдена

Журналисты из пула Белого дома выразили недовольство с связи с заявлениями пресс-секретаря американского президента Джо Байдена Карин Жан-Пьер по поводу общения президента США с прессой.

Об этом информирует Fox News.

Так, в ходе брифинга один из репортёров спросил Жан-Пьер, пытается ли администрация Байдена «оградить» его от общения с журналистами, на что пресс-секретарь ответила «абсолютно нет».

Жан-Пьер также задали вопрос, почему у Байдена нет запланированных официальных пресс-конференций, где журналисты могли бы задать ему свои вопросы. Пресс-секретарь ответила, что американский лидер «много раз выступал перед всеми вами».

Она также сказала, что ей нечего сообщить насчёт какой-либо официальной пресс-конференции Байдена.

В декабре Жан-Пьер покинула зал для брифингов после спора с журналистом.

Он произошёл из-за попытки журналиста задать вопрос о саммите США и африканских стран.

Пресс-секретарь прервала журналиста, когда он пытался объяснить важность данной темы.

После этого журналист несколько раз пытался задать вопрос, но Жан-Пьер его перебивала и заявляла, что сотрудник СМИ не позволяет ей ответить на вопрос.

В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос она попрощалась и покинула зал для брифингов.