Fox: репортёры из пула Белого дома выразили недовольство словами пресс-секретаря Байдена
Об этом информирует Fox News.
Так, в ходе брифинга один из репортёров спросил Жан-Пьер, пытается ли администрация Байдена «оградить» его от общения с журналистами, на что пресс-секретарь ответила «абсолютно нет».
Жан-Пьер также задали вопрос, почему у Байдена нет запланированных официальных пресс-конференций, где журналисты могли бы задать ему свои вопросы. Пресс-секретарь ответила, что американский лидер «много раз выступал перед всеми вами».
Она также сказала, что ей нечего сообщить насчёт какой-либо официальной пресс-конференции Байдена.
В декабре Жан-Пьер покинула зал для брифингов после спора с журналистом.
Он произошёл из-за попытки журналиста задать вопрос о саммите США и африканских стран.
Пресс-секретарь прервала журналиста, когда он пытался объяснить важность данной темы.
После этого журналист несколько раз пытался задать вопрос, но Жан-Пьер его перебивала и заявляла, что сотрудник СМИ не позволяет ей ответить на вопрос.
В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос она попрощалась и покинула зал для брифингов.