РБК: «Аэрофлот» впервые отправил самолёт для ремонта в Иран
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Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
«Лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возможность техобслуживания в Иране «Аэрофлот» обсуждал несколько месяцев.
Ранее заместитель министра туризма, культурного наследия и ремёсел Ирана Али Асгар Шалбафиян заявил, что Иран в скором времени планирует открыть прямые авиарейсы в Санкт-Петербург и Казань.