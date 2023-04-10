РБК: «Аэрофлот» впервые отправил самолёт для ремонта в Иран

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые отправила самолёт для ремонта в Иран.
РБК: «Аэрофлот» впервые отправил самолёт для ремонта в Иран
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

«Лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность техобслуживания в Иране «Аэрофлот» обсуждал несколько месяцев.

Ранее заместитель министра туризма, культурного наследия и ремёсел Ирана Али Асгар Шалбафиян заявил, что Иран в скором времени планирует открыть прямые авиарейсы в Санкт-Петербург и Казань.

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