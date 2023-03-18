Замминистра туризма Ирана: Тегеран откроет прямые рейсы в Санкт-Петербург и Казань

Иран в скором времени планирует открыть прямые авиарейсы в Санкт-Петербург и Казань.

Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремёсел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

«Скоро будут рейсы (из Ирана. — RT) в Казань и в Санкт-Петербург», — ответил он на вопрос о намерении увеличить число авиарейсов между Ираном и Россией.

Он напомнил, что в настоящее время есть 11 авиарейсов между Тегераном и Москвой.

Ранее власти Белоруссии и Ирана договорились открыть прямой авиарейс между Минском и Тегераном с 26 марта.