Замминистра туризма Ирана: Тегеран откроет прямые рейсы в Санкт-Петербург и Казань
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Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремёсел Ирана Али Асгар Шалбафиян.
«Скоро будут рейсы (из Ирана. — RT) в Казань и в Санкт-Петербург», — ответил он на вопрос о намерении увеличить число авиарейсов между Ираном и Россией.
Он напомнил, что в настоящее время есть 11 авиарейсов между Тегераном и Москвой.
Ранее власти Белоруссии и Ирана договорились открыть прямой авиарейс между Минском и Тегераном с 26 марта.