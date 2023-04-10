Газета Junge Welt заявила, что немецкие власти превратили жену командира националистической и террористической группировки «Азов»* Дениса Прокопенко — Катерину Прокопенко — во влиятельного политика благодаря тому, что чиновники Германии уделяют ей массу внимания.

Как указывает издание, жену главы террористов принимали чиновники самых разных рангов, включая главу МИД ФРГ Анналену Бербок.

«В министерстве Анналены Бербок недавно принимали высоких гостей. Была приглашена одна из первых леди фашистской империи «Азов» — которая содержит военные бригады, дружинников, свою партию и даже собственную секретную службу», — указывает издание.

Кроме того, супруга лидера фашистского формирования встречалась с политиком от «зелёных» Марилуизой Бек, а также несколькими депутатами бундестага, включая Кнута Абрахама, который входит в комитет по правам человека ХДС.

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что награждение в Белом доме члена украинского националистического полка «Азов»* Юлии Паевской является позором.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.