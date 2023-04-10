При сходе лавины в Альпах погибли пять человек

В результате схода лавины во французских Альпах погибли пять человек.

Об этом в эфире радио France Bleu сообщил командир взвода жандармов департамента Верхняя Савойя Бертран Ост.

«Мы всё же смогли с помощью цифровых средств обнаружить телефон одной из жертв и извлечь пятого пострадавшего из-под лавины, который был, к сожалению, уже мёртв», — цитирует его РИА Новости.

Ост рассказал, что в поисково-спасательной операции задействованы дроны и вертолёты.

В марте турист из Кемеровской области погиб при падении со скалы в Республике Алтай.