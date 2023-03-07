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На Алтае турист сорвался с 50-метровой высоты и погиб

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Турист из Кемеровской области погиб при падении со скалы в Республике Алтай.
На Алтае турист сорвался с 50-метровой высоты и погиб
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Smoline / 500px

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на региональное управление по обеспечению гражданской обороны и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Несчастный случай произошёл на перевале Кату-Ярык. Там 38-летний турист сорвался с высоты 50 м на глазах у других отдыхающих.

Спасатели не смогли реанимировать мужчину. Тело погибшего эвакуировали со склона.

Ранее Newinform сообщал, что труп мужчины, пропавшего на горе Эльбрус, обнаружили 3 марта.

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