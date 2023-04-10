Путин обсудил с президентом Киргизии сотрудничество в рамках интеграционных объединений
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Об этом сообщили в Кремле.
Путин и Садыров затронули «некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве».
Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзнических отношений и договорились о продолжении личных контактов.
Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров 14 апреля примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.