Путин обсудил с президентом Киргизии сотрудничество в рамках интеграционных объединений

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Об этом сообщили в Кремле.

Путин и Садыров затронули «некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве».

Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзнических отношений и договорились о продолжении личных контактов.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров 14 апреля примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.