КНДР продолжает игнорировать звонки по линиям связи с Южной Кореей
- Legion-Media
Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
Уточняется, что северокорейская сторона не реагировала на утренние звонки по военной линии и по линии межкорейского офиса связи. Стороны, как предполагается, должны созваниваться дважды в день.
В Южной Кореи заявили, что в КНДР, вероятно, «в одностороннем порядке» отключили линию связи.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытание стратегического подводного вооружения Haeil 2, способного нести ядерное оружие.