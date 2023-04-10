КНДР продолжает игнорировать звонки по линиям связи с Южной Кореей

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Представители Северной Кореи четвёртый день подряд не отвечают на утренние звонки по межкорейским линиям связи.
КНДР продолжает игнорировать звонки по линиям связи с Южной Кореей
  • Legion-Media

Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Уточняется, что северокорейская сторона не реагировала на утренние звонки по военной линии и по линии межкорейского офиса связи. Стороны, как предполагается, должны созваниваться дважды в день.

В Южной Кореи заявили, что в КНДР, вероятно, «в одностороннем порядке» отключили линию связи.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытание стратегического подводного вооружения Haeil 2, способного нести ядерное оружие.

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