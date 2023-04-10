КНДР продолжает игнорировать звонки по линиям связи с Южной Кореей

Представители Северной Кореи четвёртый день подряд не отвечают на утренние звонки по межкорейским линиям связи.

Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Уточняется, что северокорейская сторона не реагировала на утренние звонки по военной линии и по линии межкорейского офиса связи. Стороны, как предполагается, должны созваниваться дважды в день.

В Южной Кореи заявили, что в КНДР, вероятно, «в одностороннем порядке» отключили линию связи.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытание стратегического подводного вооружения Haeil 2, способного нести ядерное оружие.