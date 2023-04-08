КНДР испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник

Северная Корея провела испытание стратегического подводного вооружения Haeil 2, способного нести ядерное оружие.

Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что испытания проходили с 4 по 7 апреля, беспилотник курсировал по «эллиптическому и восьмиугольному» маршрутам, проходя расстояние в 1 тыс. км в течение 71 часа и 6 минут, и произвёл детонацию макета ядерного заряда.

Отмечается, что в ходе испытания была подтверждена надёжность системы и её «смертоносный потенциал».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи (ТПК) поставил цели по укреплению оборонного потенциала страны.