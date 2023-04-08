КНДР испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник
Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что испытания проходили с 4 по 7 апреля, беспилотник курсировал по «эллиптическому и восьмиугольному» маршрутам, проходя расстояние в 1 тыс. км в течение 71 часа и 6 минут, и произвёл детонацию макета ядерного заряда.
Отмечается, что в ходе испытания была подтверждена надёжность системы и её «смертоносный потенциал».
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи (ТПК) поставил цели по укреплению оборонного потенциала страны.