КНДР испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник

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Северная Корея провела испытание стратегического подводного вооружения Haeil 2, способного нести ядерное оружие.

Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что испытания проходили с 4 по 7 апреля, беспилотник курсировал по «эллиптическому и восьмиугольному» маршрутам, проходя расстояние в 1 тыс. км в течение 71 часа и 6 минут, и произвёл детонацию макета ядерного заряда.

Отмечается, что в ходе испытания была подтверждена надёжность системы и её «смертоносный потенциал».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи (ТПК) поставил цели по укреплению оборонного потенциала страны.

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