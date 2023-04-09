Матвиенко: Олланд и Меркель дурачили Россию восемь лет вместо понуждения Киева к миру
- AP
Видео с заявлением Матвиенко опубликовал в своём Telegram-канале ведущий программы Павел Зарубин.
Она отметила, что западные политики неоднократно обманывали российских коллег.
«И вот эти признания: и Меркель, и Олланда, что они нас дурачили все эти восемь лет, вместо того чтобы понудить Украину к миру», — сказала Матвиенко.
По её мнению, Меркель и Олланд могли понудить украинские власти сесть за стол переговоров с собственным народом, но вместо этого использовали данное время с целью насыщения Киева оружием и подготовки вооружённого нападения на Крым и Донбасс.
Также Матвиенко заявила, что Россия столкнулась бы с катастрофическими последствиями без проведения специальной военной операции по защите Донбасса.