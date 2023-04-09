Матвиенко: Олланд и Меркель дурачили Россию восемь лет вместо понуждения Киева к миру

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель восемь лет дурачили Москву вместо того, чтобы предпринять действия для понуждения Киева к миру.
Матвиенко: Олланд и Меркель дурачили Россию восемь лет вместо понуждения Киева к миру
  • AP

Видео с заявлением Матвиенко опубликовал в своём Telegram-канале ведущий программы Павел Зарубин.

Она отметила, что западные политики неоднократно обманывали российских коллег.

«И вот эти признания: и Меркель, и Олланда, что они нас дурачили все эти восемь лет, вместо того чтобы понудить Украину к миру», — сказала Матвиенко. 

По её мнению, Меркель и Олланд могли понудить украинские власти сесть за стол переговоров с собственным народом, но вместо этого использовали данное время с целью насыщения Киева оружием и подготовки вооружённого нападения на Крым и Донбасс.

Также Матвиенко заявила, что Россия столкнулась бы с катастрофическими последствиями без проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

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