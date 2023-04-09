Матвиенко: Россия столкнулась бы с катастрофическими последствиями без проведения СВО

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия столкнулась бы с катастрофическими последствиями без проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
Матвиенко: Россия столкнулась бы с катастрофическими последствиями без проведения СВО
  • РИА Новости

Видео с заявлением Матвиенко опубликовал в своём Telegram-канале журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.

По её словам, бывшие президент Франции и канцлер ФРГ Франсуа Олланд и Ангела Меркель на протяжении восьми лет обманывали Москву, говоря о приверженности Минским соглашениям, чтобы подготовить Украину к конфликту и «насытить» ВСУ оружием. 

Матвиенко отметила, что в настоящее время стало ещё более очевидным то, что спецоперация на Украине была неизбежной.

«И если бы такое решение не было принято, последствия были бы для нас катастрофические», — сказала председатель Совфеда. 

Ранее Олланд признал, что Минские соглашения помогли Украине выиграть время для наращивания своей военной мощи. 

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