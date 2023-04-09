BFMTV: в Марселе эвакуировали 179 человек после обрушения жилого дома

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После обрушения жилого дома в Марселе эвакуированы более 170 человек, информирует телеканал BFMTV.
BFMTV: в Марселе эвакуировали 179 человек после обрушения жилого дома
  • Gettyimages.ru

«По данным Министерства жилищного строительства, 179 человек были эвакуированы из своего жилья на улице Тиволи в Марселе после обрушения здания», — сказано в материале.

Ранее мэр Марселя Бенуа Пайян сообщил, что в результате обрушения жилого дома в центре города пострадали пять человек.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщал, что под завалами обрушившегося дома могут находиться от четырёх до десяти человек.

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