МВД Франции: от четырёх до десяти человек могут находиться под завалами дома в Марселе
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«Мы думаем, что под обломками находятся от четырёх до десяти человек», — цитирует его РИА Новости.
Дарманен добавил, что причина обрушения здания пока неизвестна.
Правоохранители начали расследование.
На данный момент погибших в результате инцидента нет, сказал министр.
Ранее мэр Марселя Бенуа Пайян сообщил, что в результате обрушения жилого дома в центре города пострадали пять человек.
Он рассказал, что из здания эвакуированы 11 человек.