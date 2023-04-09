МВД Франции: от четырёх до десяти человек могут находиться под завалами дома в Марселе

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV сообщил, что под завалами обрушившегося дома в Марселе могут находиться от четырёх до десяти человек.

«Мы думаем, что под обломками находятся от четырёх до десяти человек», — цитирует его РИА Новости.

Дарманен добавил, что причина обрушения здания пока неизвестна.

Правоохранители начали расследование.

На данный момент погибших в результате инцидента нет, сказал министр.

Ранее мэр Марселя Бенуа Пайян сообщил, что в результате обрушения жилого дома в центре города пострадали пять человек.

Он рассказал, что из здания эвакуированы 11 человек.