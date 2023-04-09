Эрдоган: Турция 11 апреля запустит в космос свой первый наблюдательный спутник

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 11 апреля его страна запустит на орбиту наблюдательный спутник отечественного производства.
Эрдоган: Турция 11 апреля запустит в космос свой первый наблюдательный спутник
  • Gettyimages.ru

«İMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, изготовленный на отечественных и национальных мощностях, будет запущен на космическую орбиту 11 апреля», — сообщил он в Twitter.

По словам Эрдогана, благодаря обученным человеческим ресурсам и технологиям Турция будет «продолжать иметь место в глобальной космической гонке».

В феврале представители Швеции и 17 стран — членов НАТО подписали соглашение о планах построить общую сеть спутниковой разведки.

7 апреля КНР успешно вывела на орбиту коммерческую твердотопливную ракету-носитель «Гипербола-1» (SQX-1).

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