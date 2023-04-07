Китай осуществил успешный запуск коммерческой ракеты «Гипербола-1»
Об этом заявило Центральное телевидение Китая.
Как передаёт ТАСС, запуск был осуществлён в 12:00 по местному времени (07:00 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая.
Отмечается, что главная задача — испытать ракету и получить данные о её полете.
Это уже пятый запуск SQX-1.
2 апреля китайская компания Space Pioneer провела успешный запуск жидкостной ракеты-носителя «Тяньлун-2».
Это стало первым пуском ракеты такого типа в КНР.
Ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник «Ай тайкун кэсюэ».