Китай осуществил успешный запуск коммерческой ракеты «Гипербола-1»

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КНР успешно вывела на орбиту коммерческую твердотопливную ракету-носитель «Гипербола-1» (SQX-1).

Об этом заявило Центральное телевидение Китая.

Как передаёт ТАСС, запуск был осуществлён в 12:00 по местному времени (07:00 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая.

Отмечается, что главная задача — испытать ракету и получить данные о её полете.

Это уже пятый запуск SQX-1.

2 апреля китайская компания Space Pioneer провела успешный запуск жидкостной ракеты-носителя «Тяньлун-2».

Это стало первым пуском ракеты такого типа в КНР.

Ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник «Ай тайкун кэсюэ».

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