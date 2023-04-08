Пригожин обратился к Макрону с просьбой обеспечить охрану сыну главы «Русского дома» в ЦАР

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин попросил президента Франции Эммануэля Макрона обеспечить охрану для сына главы «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого.
Пригожин обратился к Макрону с просьбой обеспечить охрану сыну главы «Русского дома» в ЦАР
  • AP
  • © Sebastien Nogier

Он подчеркнул, что сын Сытого является гражданином Франции и проживает на её территории.

«Прошу вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого», — приводит РИА Новости заявление Пригожина.

16 декабря появилась информация, что глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый госпитализирован в городе Банги после покушения. Как сообщалось, он получил анонимную посылку, которая взорвалась во время вскрытия.

Позднее Сытый, на которого в декабре прошлого года было совершено покушение, заявил RT, что чувствует себя в целом неплохо.

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